الأربعاء 8 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 22 نوفمبر 2023 |
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    مصادر متابعة لـ"الأنباء": النشاط الأمني للسفارات الأجنبية في لبنان الآن غايته تأمين إجلاء رعاياهم كما حصل إبان حرب عام 2006

    منذ ساعة واحدة
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