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    مصادر مصرفيّة لـ"النهار": قرار بإقفال المصارف جميعها وفروعها في المناطق كافّة اعتباراً من غد الجمعة والاكتفاء بخدمات الصرافات الآلية للزبائن

    منذ ساعة واحدة
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