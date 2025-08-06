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مصادر مقربة من الحزب للجديد: الحزب حريص على الاستقرار ويرفض استخدام الشارع حيث سعى مسؤولوه قبل الجلسة وبعدها إلى تهدئة البيئة ومنع التصعيد
منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 6 - أغسطس - 2025 8:07 مساءً
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