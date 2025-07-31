الخميس 6 صفر 1447 ﻫ - 31 يوليو 2025
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مصادر مقربة من حزب الله: خطاب الرئيس عون حاكى الضغوطات الخارجية الدولية التي تعرض لها لبنان وطريقة طرح السلاح جاءت خارج سياق استراتيجية الدفاع الوطني
منذ 49 دقيقة
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