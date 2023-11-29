الأربعاء 15 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 29 نوفمبر 2023 |
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    مصادر نيابية في كتلة مسيحية لـ"الجمهورية": حركة الموفد القطري جاسم بن فهد محاطة بالسرية وهو لم يلتقِ كل الكتل وخصوصًا المسيحية لكن ما وصلنا أنه يقوم بجولة استطلاع مع من التقاهم من دون أن يطرح حلاً معينًا

    منذ 47 دقيقة
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