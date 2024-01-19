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    مصادر نيابية لـ"نداء الوطن": بعد التدقيق الذي أجرته لجنة المال في الإيرادات المتوقعة في مشروع موازنة 2024 هناك احتمال أن يصدر قانون الموازنة من دون عجز بل بوفر فائض قيمته المحتملة 26 ألف مليار ليرة

    منذ ساعة واحدة
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