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    مصادر وزارية للجديد: البحث يجري حول اقتراح يقضي بإعلان الحكومة تبني مبدأ حصرية السلاح على أن يحال الى المجلس الأعلى للدفاع لتحديد الآلية التنفيدية

    منذ ساعتين
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