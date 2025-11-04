الثلاثاء 13 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 4 نوفمبر 2025
أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
شاهد
مصدران حكوميان سودانيان للجزيرة: مجلس الأمن والدفاع يبحث اليوم المقترحات الأمريكية بشأن تسوية الأزمة
منذ 44 دقيقة
بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة
جولة عسكرية قريبة.. ومصادر لـ"حزب الله" تكشف التفاصيل!
فايننشال تايمز.. هكذا يستغل حزب الله (Whish Money - OMT) لتحصيل أمواله!
وزير الطاقة: ساعات الكهرباء ستصل إلى 10 يومياً في الشتاء