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    مصدر أمني: المخابرات التركية شنت ضربات على أهداف لحزب العمال الكردستاني في سوريا

    منذ 24 ثانية
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