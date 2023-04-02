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    مصدر أمني عراقي لـ"الشرق": إصابة 4 عاملين حالتهم خطرة نتيجة انهيار مبنى قيد الإنشاء في بغداد

    منذ 35 دقيقة
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