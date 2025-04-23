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    مصدر بوزارة الخارجية للجزيرة: استدعينا سفير إيران لإبلاغه بأن موقفه بشأن نزع السلاح تدخل بالشأن اللبناني

    منذ 8 دقائق
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