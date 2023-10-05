الخميس 20 ربيع الأول 1445 ﻫ - 5 أكتوبر 2023
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تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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مصدر حكومي: إسبانيا تقدم لأوكرانيا أنظمة دفاع جوي وأخرى مضادة للطائرات المسيرة
منذ ساعة واحدة
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