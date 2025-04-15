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    مصدر حكومي لبناني للعربية: اتصالات قائمة مع الأردن بشأن معرفة طبيعة التهديدات والجهات المتهمة وحريصون على أمن الأردن

    منذ 12 دقيقة
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