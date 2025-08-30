السبت 7 ربيع الأول 1447 ﻫ - 30 أغسطس 2025 |
    مصدر خاص لسكاي نيوز عربية: اتفاق على عقد اجتماع بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية بمشاركة قوات سوريا الديمقراطية وتحت إشراف أميركي وفرنسي في دمشق أو شمال شرقي البلاد

    منذ ساعة واحدة
