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    مصدر: سفينة أخرى تابعة لشركة ريف الروسية للحبوب محملة بالقمح لصالح هيئة السلع التموينية في مصر حصلت على شهادة الصحة النباتية بعد أن ظلت رابضة في ميناء لأكثر من شهر

    منذ 32 دقيقة
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