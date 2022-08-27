السبت 29 محرم 1444 ﻫ - 27 أغسطس 2022 |
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    مصدر طبي للحدث: مقتل شخصين على الأقل وجرح 5 أخرين في الاشتباكات بطرابلس

    منذ 54 دقيقة
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