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    مصدر طبي: 7 شهداء بينهم أطفال جراء قصف إسرائيلي استهدف وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة

    منذ 38 دقيقة
    آخر تحديث: 6 - أغسطس - 2022 10:07 مساءً
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