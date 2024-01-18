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    مصدر عسكري يمني: قوات أنصار الله الحوثيين استهدفت سفينة أميركية بالقرب من سواحل المكلا اليمنية

    منذ 56 ثانية
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