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    مصدر في فوج إطفاء بيروت لـ"النهار": صومعتان ونصف صومعة وقعت اليوم في أرضها وغبارها تلاشى في الهواء لم تحدث أيّ إصابة إذ إنّ المرفأ خلٍ من الموظّفين وفوج الإطفاء في المرفأ كان قد أخلى مركزه الذي يبعد حوالي 240 متراً عن الأهراء

    منذ ساعة واحدة
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