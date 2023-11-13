الأثنين 29 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 13 نوفمبر 2023 |
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    مصدر مطلع على جو الحزب لـ"الديار": العمليات جنوبًا تسير على وقع مجريات الوضع العسكري في غزة فطالما التصعيد الإسرائيلي متواصل فعلى العدو أن يتوقع أي شيء ولا شك أن الوضع خطر وهو قد يتدحرج

    منذ 49 دقيقة
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