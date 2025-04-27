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    مصدر مقرب من حزب الله لـ"الحدث": بيان نتنياهو - كاتس هو تمهيد لقصف أي منطقة في لبنان

    منذ 14 ساعة
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