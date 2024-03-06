الأربعاء 25 شعبان 1445 ﻫ - 6 مارس 2024
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مصدر ملاحي للجزيرة: قوات أنصار الله استهدفت سفينة أمريكية قرب باب المندب
منذ 37 دقيقة
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