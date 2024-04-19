الجمعة 10 شوال 1445 ﻫ - 19 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    مصدر من الشرطة الفرنسية: تم رصد رجل يدخل القنصلية الإيرانية في باريس هذا الصباح ومعه على ما يبدو قنبلة يدوية وحزام ناسف

    منذ ساعتين
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      صورة من الفيديو
      بالفيديو.. كأفلام السينما مطاردة بالسلاح على طريق المطار
      الصراع الإيراني الإسرائيلي
      إسرائيل تبلغ واشنطن بتأجيل الرد على إيران.. ومصادر تكشف
      عبد الفتاح البرهان
      اشتباكات السودان
      تغييرات مفاجئة في القيادة السودانية.. من هو وزير الخارجية الجديد؟