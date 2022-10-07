الجمعة 11 ربيع الأول 1444 ﻫ - 7 أكتوبر 2022
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مصرع شخصين على الأقل بسبب صدم قطار لمجموعة مهاجرين في جنوب شرق صربيا
منذ 52 دقيقة
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