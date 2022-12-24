السبت 30 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 24 ديسمبر 2022 |
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    مصرع 19 شخصا في العاصفة الثلجية التي تضرب مناطق واسعة من الولايات المتحدة الأمريكية

    منذ 52 دقيقة
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