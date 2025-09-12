الجمعة 20 ربيع الأول 1447 ﻫ - 12 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    مصرف لبنان المركزي: ارتفاع أسعار الفائدة العالمية يُعقّد جهود إعادة هيكلة ديون السندات الدولية

    منذ 3 دقائق
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      تشارلي كيرك ودونالد ترامب
      ترامب يعلن إصابة تشارلي كيرك بطلق ناري
      الداخلية السورية تعتقل خلية لحزب الله بريف دمشق
      خططت لعمليات بسوريا.. الداخلية السورية تعتقل خلية لحزب الله بريف دمشق
      عناصر قوى الأمن في سوريا
      الأمن السوري "خط أحمر".. لن نتهاون مع تصرفات "حزب الله"