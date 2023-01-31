الثلاثاء 9 رجب 1444 ﻫ - 31 يناير 2023
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مصرف لبنان: بلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" لهذا اليوم 47,000,000 $سبعة وأربعون مليون دولار أميركي بمعدل 38000 ليرة لبنانية للدولار الواحد
منذ ساعتين
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