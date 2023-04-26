الأربعاء 6 شوال 1444 ﻫ - 26 أبريل 2023 |
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    مصرف لبنان: حجم التداول على صيرفة بلغ اليوم 90 مليون دولار بمعدل 86500 ليرة لبنانية للدولار الواحد

    منذ ساعة واحدة
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