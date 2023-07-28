الجمعة 10 محرم 1445 ﻫ - 28 يوليو 2023 |
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    مصرف لبنان: حجم التداول على "صيرفة" بلغ اليوم 55 مليون دولار بمعدل 85500 ليرة

    منذ 4 دقائق
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