الخميس 13 محرم 1444 ﻫ - 11 أغسطس 2022 |
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    مصرف لبنان : حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم 45 مليون دولار أميركي بمعدل 26200 ليرة لبنانية للدولار الواحد

    منذ 5 دقائق
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