الأثنين 13 محرم 1445 ﻫ - 31 يوليو 2023 |
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    مصرف لبنان: حجم التداول على "Sayrafa" بلغ 60 مليون دولار بمعدل 85500 ليرة لبنانية

    منذ 55 دقيقة
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