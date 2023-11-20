الأثنين 6 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 20 نوفمبر 2023
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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مصرف لبنان يُعلن زيادة الإحتياطي لديه حوالى ٥٠٠ مليون دولار ليصبح إحتياطي المركزي 9,003 مليار دولار بعد أن كان في 31 تموز الماضي 8,573 مليار دولار
منذ 3 دقائق
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