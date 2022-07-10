الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022
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مصر تتحرك بشكل عاجل بعد تقارير عن إحراق إسرائيل لجنود مصريين أحياء
منذ 15 ساعة
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