الأحد 17 ذو الحجة 1445 ﻫ - 23 يونيو 2024 |
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    مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني تحذر من ارتفاع موج البحر لحدود المتر ونصف المتر يوم غد الاثنين ومن تكوّن التيارات المائية على الشواطئ الرملية

    منذ ساعتين
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