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    مصلحة الليطاني طالبت وزيري الطاقة والمياه والصحة ومحافظ البقاع بالوقف الفوري لضخ المياه من آبار في منطقة كامد اللوز بسبب إصابة عدد من المواطنين بأمراض نتيجة تلوث المياه

    منذ 16 دقيقة
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