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معسكر الرئيس ماكرون يحصل على 20% فقط من الأصوات في الانتخابات التشريعية الفرنسية
منذ 51 دقيقة
آخر تحديث: 30 - يونيو - 2024 10:43 مساءً
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