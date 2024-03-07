الخميس 26 شعبان 1445 ﻫ - 7 مارس 2024
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معلومات الجديد: اجراء الاجتماع في السفارة القطرية جاء رداً على الكلام عن تغريد قطر خارج سرب الخماسية
منذ 37 دقيقة
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