الثلاثاء 22 شعبان 1444 ﻫ - 14 مارس 2023
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معلومات "الجديد": القاضية هيلينا اسكندر رئيسة هيئة القضايا ستجتمع مع الوفد القضائي قبل جلسة استجواب رياض سلامة غدًا للتنسيق في مسألة تدخل الدولة اللبنانية في الملفين الأجنبي واللبناني وحماية حقوق الدولة اللبنانية
منذ ساعة واحدة
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