الأربعاء 8 محرم 1445 ﻫ - 26 يوليو 2023 |
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    معلومات الـmtv: قاتل زوجته في شبطين يبلغ من العمر ٦٦ عاماً ويعاني من مشاكل صحية تجعله غير واع على تصرفاته وقد اطلق النار في الهواء وعلى زوجته وقد تسلّمته القوى الامنية

    منذ 39 دقيقة
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