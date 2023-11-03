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    معلومات الـmtv: ميقاتي غادر بطائرته الخاصة إلى عمّان لساعات قليلة للمشاركة في إحياء ذكرى الـ 40 لوفاة شقيقته على أن يعود بعدها إلى بيروت

    منذ ساعتين
    آخر تحديث: 3 - نوفمبر - 2023 11:10 صباحًا
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