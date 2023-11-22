الأربعاء 8 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 22 نوفمبر 2023 |
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    معلومات رسمية لـ"نداء الوطن": هدنة غزة ستسري على جنوب لبنان وحزب الله يلتزمها شرط أن تلتزمها إسرائيل أيضاً

    منذ 39 دقيقة
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