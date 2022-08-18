الخميس 20 محرم 1444 ﻫ - 18 أغسطس 2022 |
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    معلومات صحافية عن إشتباكات عنيفة بالاسلحة الرشاشة على طريق المطار بين شبان من آل شقير على أثر عملية ثأر نفذت منذ قليل

    منذ 47 دقيقة
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