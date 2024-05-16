الخميس 8 ذو القعدة 1445 ﻫ - 16 مايو 2024 |
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    معلومات عن استهداف مسيّرة إسرائيلية سيارة على طريق عام قانا جنوبي لبنان

    منذ ساعة واحدة
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