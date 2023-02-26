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    معلومات عن اشتباك مسلّح بين مخابرات الجيش ومطلوبين عند مفرق بلدة الخصر في بعلبك أسفر عن مقتل مطلوب وتوقيف آخرين

    منذ دقيقتين
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