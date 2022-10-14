الجمعة 18 ربيع الأول 1444 ﻫ - 14 أكتوبر 2022
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معلومات عن تسجيل أول إصابة بالكوليرا في البقاع الأوسط
منذ 36 دقيقة
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