الأثنين 10 رجب 1445 ﻫ - 22 يناير 2024 |
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    معلومات عن تعرض موقع وزارة الشؤون الاجتماعية للقرصنة وتوقفه عن العمل

    منذ ساعتين
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