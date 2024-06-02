الأحد 25 ذو القعدة 1445 ﻫ - 2 يونيو 2024 |
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    معلومات لصوت بيروت: القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني يزور لبنان غدًا الاثنين

    منذ ساعة واحدة
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