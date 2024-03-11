الأثنين 1 رمضان 1445 ﻫ - 11 مارس 2024 |
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    معلومات لـ"صوت بيروت: وزير خارجية قبرص الدكتور كونستانتينوس كومبوس يصل إلى لبنان غداً الساعة الواحدة ظهراً

    منذ ساعة واحدة
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