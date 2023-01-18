الأربعاء 25 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 18 يناير 2023 |
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    معلومات لـmtv: المحقق العدلي طارق البيطار يجتمع بالقاضيَين الفرنسيَّين في منزله للمرة الثانية اليوم بعد لقاء في قصر العدل استمر حوالى الساعتين

    منذ 12 ثانية
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