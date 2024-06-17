الأثنين 11 ذو الحجة 1445 ﻫ - 17 يونيو 2024 |
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    معلومات لـmtv: هوكشتاين كان قد أبلغ المعنيين في لبنان أنه لن يزور بيروت إلا إذا كانت نتائج زيارته لتل أبيب إيجابية لكنه بدّل رأيه وأبلغ المسؤولين في لبنان أنه سيحضر إلى بيروت

    منذ ساعة واحدة
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